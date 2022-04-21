Adana'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürükledi

Adana Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 3 gün önce sabah saatlerinde evine doğru giden N.Ü. adlı genç kadın kaldırımdan giderken bir apartmanın önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen bir kişi N.Ü. adlı kapkaççı genç kadının sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi. Ancak N.Ü. çantayı vermek istemeyince zanlı kadını yere düşürüp sürükleyerek çantayı alıp kaçmaya başladı. N.Ü. kapkaççının arkasından koşup yardım istedi ancak yaralı olduğu için daha fazla koşamadı.Gerçekleşen olay sırasında apartmanın görevlisi 48 yaşındaki Ali Pekmez çöp dökerken olaya şahit olup kapkaççıyı yakalamak istedi. Ancak zanlı Pekmez'e çaldığı çantayı sallayıp kurtulmaya başardı. Kapkaççı çalışan tarafından bir süre kovalansa da kaçmayı başardı. Pekmez daha sonra hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.Kapkaça uğradığı sırada sürüklenen kadın başından ve bacağından yaralanıp kanlar içinde kaldığı için bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Yerde sürüklenen kadının bacağı kırılırken vücudunda hafif sıyrıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Kadının çantasında bir miktar para, cep telefonu ve ziynet eşyası olduğu öğrenildi.