YAŞAM
21 Nisan 2022 - 10:09

Adana'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürükledi

Adana’da sırt çantasını aldığı kadını yerde sürükleyip kafasından yaralanmasına, bacağının kırılmasına neden olan kapkaççı kayıplara karıştı.

YAŞAM
21 Nisan 2022 - 10:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Adana'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürükledi
Adana Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde  gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 3 gün önce sabah saatlerinde evine doğru giden N.Ü. adlı genç kadın kaldırımdan giderken bir apartmanın önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen bir kişi N.Ü. adlı kapkaççı genç kadının sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi. Ancak N.Ü. çantayı vermek istemeyince zanlı kadını yere düşürüp sürükleyerek çantayı alıp kaçmaya başladı. N.Ü. kapkaççının arkasından koşup yardım istedi ancak yaralı olduğu için daha fazla koşamadı.
Gerçekleşen olay sırasında apartmanın görevlisi 48 yaşındaki Ali Pekmez çöp dökerken olaya şahit olup kapkaççıyı yakalamak istedi. Ancak zanlı Pekmez'e çaldığı çantayı sallayıp kurtulmaya başardı. Kapkaççı çalışan tarafından bir süre kovalansa da kaçmayı başardı. Pekmez daha sonra hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kapkaça uğradığı sırada sürüklenen kadın başından ve bacağından yaralanıp kanlar içinde kaldığı için bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Yerde sürüklenen kadının bacağı kırılırken vücudunda hafif sıyrıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Kadının çantasında bir miktar para, cep telefonu ve ziynet eşyası olduğu öğrenildi. 

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Romanya Nakliye İşlemlerinizde Neden Hiper Lojistik’i Tercih Etmelisiniz?
Romanya Nakliye İşlemlerinizde Neden Hiper Lojistik’i Tercih Etmelisiniz?
Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi
Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi
Son Haberler
Romanya Nakliye İşlemlerinizde Neden Hiper Lojistik’i Tercih Etmelisiniz?
Romanya Nakliye İşlemlerinizde Neden Hiper Lojistik’i Tercih Etmelisiniz?
Rusya tarafından açıklama 'Mariupol'de kontrol ele geçirildi'
Rusya tarafından açıklama 'Mariupol'de kontrol ele geçirildi'
Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi
Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi
Maltepe'de Pitbul dehşeti! Canını zor kurtardı
Maltepe'de Pitbul dehşeti! Canını zor kurtardı
Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA ofisine bombalı saldırı düzenlendi
Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA ofisine bombalı saldırı düzenlendi
Sagist Group Sahibi Metin Durmaz Durmuyor! Demokratik Kongo'da Kongo'lu Ortağı İle Birlikte Sagist Kongo İnc'i Kurdu
Sagist Group Sahibi Metin Durmaz Durmuyor! Demokratik Kongo'da Kongo'lu...
2022 Yılında Yatım Yapılabilecek En İyi Kripto Paralar
2022 Yılında Yatım Yapılabilecek En İyi Kripto Paralar
Kripto Alım Satımı yapmak istiyor fakat nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz?
Kripto Alım Satımı yapmak istiyor fakat nasıl yapacağınızı bilmiyor...
Tester parfüm nedir? Doğru tester parfüm seçimi
Tester parfüm nedir? Doğru tester parfüm seçimi
Tekirdağ'da korkunç olay! Havai fişekler kahvehaneye düştü
Tekirdağ'da korkunç olay! Havai fişekler kahvehaneye düştü