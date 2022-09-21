Adana’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kaza Düzağaç mahallesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, 01 RR 838 plakasına sahip traktör sürücüsü Cahit B. ve yanındaki Ferhat Şahbaz, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun kenarlarında yer alan kayaya çarptı. Traktörde sürücünün yanındaki Ferhat Şahbaz kaza yerinde yaşamını yitirirken sürücü Cahit B. yaralı olarak kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza konusu ile ilgili soruşturma başlattı. Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Cahit B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

