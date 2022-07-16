Adana’da nişan töreni ‘halayı yavaş çek’ kavgasıyla kanlı bitti!













Nişan töreninde bıçaklar havada uçuştu!

En mutlu günüm mahvoldu!

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Tamer Mert Ayhan ve Nuriye Gül Peler, evliliğe son bir adım olan nişan törenine tüm dost ve akrabalarını çağırdı. Hayatlarını birleştirmek için gerçekleştirdikleri nişan törenleri hiç beklemedikleri bir şekilde bitti. 12 Temmuz akşamı gerçekleşen olayda iddialara göre, halay çeken grubun içinde yer alan Nuriye Gül Peler’in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafından gelen S.C.’ye “Halayı yavaş çek. Arkada olan kadınlar rahatsız oluyor.” diye uyarıda bulundu. Yapılan bu uyarı kavganın başlama sebebi sayıldı.S.C. ferhat Ateş'ten aldığı uyarıya öfkelendi ve Ferhat Ateş ile tartışmaya başladı. Nuriye Gül’ün 22 yaşındaki ağabeyi Bayram Peler'de kavganın arasına girerek ayırmaya çalıştı. Taraflar bir türlü sakinleşmezken o sırada S.C., elindeki bıçağı Bayram Peler’i bacağına sapladı. Bayram Peler, bacağına aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken S.C. daha sonra Ferhat Ateş'e ardından da kardeşleri Vedat ve Sedat Ateş'e saldırdı. 3 kardeş, vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken şüpheli S.C. ise elinden yara aldı.Yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerin ardından ambulansa alınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 kişiyi bıçaklayarak yaralayan S.C. gözaltına alınarak tutuklanırken iki gencin nişan töreni o anda bitirildi. Mutluluklarına gölge düşen çiftin ailelerinin bu hafta barış için bir araya gelecekleri öğrenildi.Gelin, Nuriye Gül Peler, en mutlu gününde böyle bir olay yaşandığı için çok mutsuz olduğunu belirterek kendilerinin halayda olduğu sırada kavganın çıktığını ve herşeyin biranda geliştiğini söyledi. Kendisini bilmez birinin yüzünden nişanının mahvolduğunu dile getiren Nuriye Gül, aileler arasında barış olmasını istediğini de söyledi.Kız kardeşinin nişan töreninde çıkan kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralanan Bayram Peler ise, neredeyse ölümden döndüğünü anlattı ve olay sonrası bayıldığını gözünü açtığında hastanede olduğunu söyledi. Ailelerin arasında barışın olmasını istediğini ifade eden Peler, her iki tarafa da barış çağrısında bulunarak kardeşinin en mutlu gününün kana bulandığını ve bir kişinin yaptığı eylem yüzünden bu mutlu birlikteliğini bitmesini istemediğini söyledi.