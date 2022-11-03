YAŞAM
03 Kasım 2022 - 20:05

Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı

Olay, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 10. sınıf öğrencisi İ.M. sınıfta yediği şeker boğazına kaçarak zor anlar yaşattı. Durumdan haberdar olan öğretmen Ö.A. Heimlich manevrasını yaptı ve öğrencisinin boğazındaki şekeri çıkardı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
03 Kasım 2022 - 20:05
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Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı


Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İ.M. yediği şekerin boğazına takıldı. Arkadaşlarının fena olduğunu gören öğrenciler, sırtına vurarak müdahalede bulunmaya çalıştılar. Durumdan haberdar olan öğretmen Ö.A. hemen Heimlich manevrası yaptı, bunun sonucunda İ.M.'nin boğazındaki şeker çıktı.

ALDIĞI EĞİTİMLE KURTARMIŞ

Öğrenciyi yaşama bağlayan Ö.A.'nın 2021’de İl Milli Eğitim İlk Yardım Eğitim Merkezinde eğitim aldığı aktarıldı.



EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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