Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı







ALDIĞI EĞİTİMLE KURTARMIŞ







Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İ.M. yediği şekerin boğazına takıldı. Arkadaşlarının fena olduğunu gören öğrenciler, sırtına vurarak müdahalede bulunmaya çalıştılar. Durumdan haberdar olan öğretmen Ö.A. hemen Heimlich manevrası yaptı, bunun sonucunda İ.M.'nin boğazındaki şeker çıktı.Öğrenciyi yaşama bağlayan Ö.A.'nın 2021’de İl Milli Eğitim İlk Yardım Eğitim Merkezinde eğitim aldığı aktarıldı.