Adana’da orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde bulunan Konakkuran Mahallesindeki ormanlık alandan dün gece alevler yükseldi. Ormanda yangın çıktığı fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Nedeni henüz bilinmeyen yangın etki alanını arttırırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz ve yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Dün gece başlayan yangın hala devam ederken, yangının sarp arazide gerçekleşmesi ekiplerin müdahale etmesini zorlaştırıyor. Öte yandan yangının yerleşim yerinden uzak olması daha büyük bir facianın önüne geçiyor. Hava destekli olarak devam eden yangın söndürme çalışmalarından helikopter yangının devam ettiği alanlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor.