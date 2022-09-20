Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz ekibi ve 90 personel yollandı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken soğutma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 19:20
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 19:20
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