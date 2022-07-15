Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi







Adana'da özel hastane skandalı







Adana'da 2 yaşındaki Eliz'in parmağını cam kesmesi sonucu hastaneye gittiler ve iddiaya göre yanlış yapılan teşhis sonucu küçük çocuk serçe parmağının işlevini kaybetti. Peki 2 yaşındaki Eliz'e ne oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Melis Kocagil ve 31 yaşındaki Onurhan Kocagil çiftinin 2 yaşındaki kızı Eliz, 17 Nisan günü mutfakta bulunan cam kase ile oynarken elinden kaseyi düşürdü ve cam kasenin parçası küçük çocuğun elini kesti. Anne ve babası çocuklarının çığlıklarıyla birlikte endişeyle kızlarını alarak hastaneye götürdüler. Ailenin anlattığına göre daha önce yakın çevrelerinden birinin bu durumu yaşadığını ve tendon kopmasından korktuklarını doktora belirttiler. Doktor ise kesikte endişe duyacak bir şey olmadığını söyleyerek küçük çocuğun eline dikiş atarak hastaneden çıkardı. Daha sonra ise günden günde 2 yaşındaki Eliz elinin ağrısının arttığını ve serçe parmağını hareket ettiremediğini söyledi. Bunun üzerine ailesi Eliz'i başka bir hastaneye daha götürdü. Gittikleri hastanede ise Eliz'in elinin tendonlarının koptuğu anlaşıldı ve ameliyata alındı. Aynı zamanda fizik tedavi görmeye başlayan Eliz'in annesi ilk gittikleri özel hastane ve doktor ile ilgili şikayette bulundu. Anne Kocagil, doktoru defalarca uyardıklarını, hiçbir kontrol yapılmadığını ve daha sonra 2 gün içinde pansumana gelinmesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.15 gün içinde ise kızının parmağını oynatamadığını, başka bir hastaneye gittiklerini, oradaki doktorun tendon kopması olduğunu ve ameliyat gerektirdiğini söyledi. Anne Kocagil, kızının parmağındaki işlevsizliğin henüz iyileşmediğini, 2 yaşındaki çocuğunun halen fizik tedavi gördüğünü ve çocuğunun psikolojisinin de bu olaydan çok etkilendiğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Anne Melis Kocagil'in iddiasına göre olaydan sonra doktor ve hastane ile görüşme sağlanmış. Hastane ise doktorun çok başarılı olduğunu, aslında böyle bir hatanın kırk yılda bir olup onlara denk geldiğini söylemiş. Kocagil ise hastaneden en azından daha iyi bir doktora yönlendirmeleri gerektiğini, kızının parmağındaki his kaybını söylediğini ama hiç arayıp sormadıklarını da belirtiyor. Ailenin konuyla ilgili hukuki sürecini avukat Taylan Perver Yalnız üstlenmiş durumda ve olayın yalnızca doktor hatasından ibaret olduğunu söyleyip tüm işlemleri yaptıklarını belirtiyor.