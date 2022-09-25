Olay, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, elektrikli bisiklet sürücüsü ile taksici arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgaya taksicinin arkadaşları da dahil oldu. Taksiciler, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.Serkan Çetinkaya
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 09:35
Adana'da sopalı dehşet kamerada
Adana'da taksiciler tartıştıkları bir genci öldüresiye dövdü. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan olay mobil cihaz kameralarına yansıdı.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 09:35
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