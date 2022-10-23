GÜNDEM
23 Ekim 2022 - 00:58

Adana'da taksi şoförünü boğazından bıçaklayarak katlettiler!

Adana Pozantı'da yaşayan taksi şoförü Niyazi Dinç, otomobilinde boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

GÜNDEM
23 Ekim 2022 - 00:58
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Adana'da taksi şoförünü boğazından bıçaklayarak katlettiler!


Korkunç olay, Pozantı ilçesi ticari taksi durağında yaşandı. Olay yerinden edinilen bilgilerde 01 P 0457 plakasına sahip taksisinin içinde bekleyen Niyazi Dinç, iddialara göre husumetlisi olduğu öğrenilen Y.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında Niyazi Dinç, aracının içinde kavga ettiği husumetlisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçak darbeleri alan taksi şoförü kanlar içinde kalırken, zanlı elindeki bıçakla olay yerinden hızla kaçtı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adana'da taksi şoförünü boğazından bıçaklayarak katlettiler!



Çevrede bulunanların durumu bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Niyazi Dinç'in hayatını kaybettiğini belirlediler.

Savcı Mehmet Zafer Koz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve taksi şoförünün ölümüne ilişkin bir soruşturma başlattı. soruşturma başlattı. Savcılık incelemesi tamamlandıktan sonra taksi şoförünün cansız bedeni Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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