Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü

Kaza merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ND 810 plakasına sahip pikapla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada, pikapta yer alan Elif Mura ile Nurettin Deniz ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra olay mahalinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu bilgisi verildi. Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.