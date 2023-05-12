Adana'da zincirleme kaza: Adana-Pozantı Otoyolu savaş alanına döndü!













2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Adana-Pozantı Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Ankara istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak yanmaya başlaması sonrası bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederken, yangının olduğu yere 50 metrelik mesafede zşncirleme kaza yaşandı. İki kamyonet, bir kamyon, dört binek otomobil ve iki polis aracının karıştığı kazanın ardından kaza yerine takviye ekip sevk edildi.Kazaya ilk olarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken takviye olarak gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. 9 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların ilk müdahalelerinin yapılması sonrasında ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Kaza, Ankara karayolunu bir süreliğine ulaşıma kapattı.