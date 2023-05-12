Adana'nın Pozantı ilçesindeki Adana-Pozantı Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Ankara istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak yanmaya başlaması sonrası bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederken, yangının olduğu yere 50 metrelik mesafede zşncirleme kaza yaşandı. İki kamyonet, bir kamyon, dört binek otomobil ve iki polis aracının karıştığı kazanın ardından kaza yerine takviye ekip sevk edildi.
GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 00:32
Adana'da zincirleme kaza: Adana-Pozantı Otoyolu savaş alanına döndü!
Adana-Pozantı karayolu üzerinde Ankara istikametinde bir kamyon henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını yürütürken, otobanda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 00:32