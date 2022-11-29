Daha önce Fenerbahçe'de oynayan ve Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman yıldız Max Kruse ülkesine dönme kararı vermişti. Ülkesi kulüplerinden Union Berlin'e dönerek burada oynamaya başlayan Kruse 1,5 sezonluk macerası ardından eskiden oynadığı Wolfsburg'a gitmişti. Wolfsburg'da 10 aylık macerasında beklentiyi karşılayamayan Kruse ile kulüp dün karşılıklı anlaşarak yıldız oyuncuyla sözleşmesini fesih ettiğini açıkladı.
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29 Kasım 2022 - 16:33
Adana Demirspor'a gelecek iddiası!
Adana Demirspor'un Max Kruse ile temas kurduğu iddiası geldi.
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29 Kasım 2022 - 16:33
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