SPOR
29 Kasım 2022 - 16:33

Adana Demirspor'a gelecek iddiası!

Adana Demirspor'un Max Kruse ile temas kurduğu iddiası geldi.

SPOR
29 Kasım 2022 - 16:33
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Adana Demirspor'a gelecek iddiası!


Daha önce Fenerbahçe'de oynayan ve Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman yıldız Max Kruse ülkesine dönme kararı vermişti.

Ülkesi kulüplerinden Union Berlin'e dönerek burada oynamaya başlayan Kruse 1,5 sezonluk macerası ardından eskiden oynadığı Wolfsburg'a gitmişti. Wolfsburg'da 10 aylık macerasında beklentiyi karşılayamayan Kruse ile kulüp dün karşılıklı anlaşarak yıldız oyuncuyla sözleşmesini fesih ettiğini açıkladı.



 

adanademirspor iddiası

Adana Demirspor İddiası

Konuyla ilgili olarak devre arasında transfer fırsatlarını değerlendirmek isteyen ve şu anda Hulk ile görüşmelerde olan Adana Demirspor'un Max Kruse ile temas kurduğu iddiası geldi.

İddiaya göre açıklanan ayrılığın ardından Adana Demirspor yetkililerinin Kruse'un menajeri ile irtibat kurduğu ve Dyzuba'dan boşalan yeri kendisiyle doldurmak istediklerini Kruse'a ilettikleri iddia edildi. Şu anda bu transferin önünde iki engel görünmekte. İlki Kruse'un Türkiye'de oynamaya sıcak bakmaması. İkincisi ise Adana Demirspor'un önceliğini Hulk'tan yana kullanmak istemesi olarak görülüyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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