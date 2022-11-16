Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Galatasaray taraftarlarına seslendi. Yunus Akgün'e yeniden talip olduğunu açıkladı













Murat Sancak'ın Yunus Akgün sözleri...

Spor Toto Süper Lig'de sezon başında altyapısından yetiştiği yuvasına geri dönen Yunus Akgün'ün Adana ekibinde sergilediği performansın ardından sarı kırmızılı formayla nasıl bir oyun oynayacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti.Galatasaray taraftarları Yunus Akgün'den çok umutluyken, aynı zamanda Teknik Direktör Okan Buruk'da genç futbolcusuna sık sık forma şansı veriyordu.Forma aldığı sürelerdeki şansını pek iyi değerlendiremeyen Yunus Akgün son haftalarda yerini Milot Rachica'ya kaptırırken, eski kulübü Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak harekete geçti.Eko Türk TV'de katıldığı bir spor programında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün'ün son haftalarda Galatasaray'da forma giyme şansı bulamaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda; ' Ben buradan Galatasaray taraftarlarına seslenmek istiyorum. Yunus Akgün çok yetenekli bir futbolcu, takım için çok önemli bir değer olacak ona sahip çıkmaları gerekiyor. Son haftarda forma giyememeye başladı buradan tekrar söylemek istiyorum eğer Galatasaray, Yunus'u oynatmayacaksa ben onu almaya talibim. Alırım br süre oynatırım sonra da Avrupa'ya satarım... ' ifadelerini kullandı.