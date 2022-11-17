Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun en flaş ekiplerinden biri olan Adana Demirspor transferin en çok ses getiren ekiplerinden birisi olmuştu. Bu sezon başında Rus golcü Artem Dyzuba'yı kadrosuna katarak tüm dünyada büyük bir ses getiren Adana Demirspor'un yaptığı bu hamle çok konuşulmuştu. Rus ekibi Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu sezon başında bonservis ücreti ödenmeden Adana Demirspor'a imza atan Artem Dyzuba'nın nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti ancak golcü oyuncunun Adana macerası pek hayal ettiği gibi geçmedi.
SPOR
17 Kasım 2022 - 21:03
Adana Demirspor'dan ayrılan Artem Dyzuba'dan flaş açıklamalar! Söyledikleri büyük ses getirdi
Geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir şekilde Adana Demirspor ile olan sözleşmesini fesheden Artem Dyzuba, Türkiye'den ayrılışının ardından ilk kez konuştu. Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında söyledikleri dikkatleri çekti.
SPOR
17 Kasım 2022 - 21:03
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