Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar! Söyledikleri büyük ses getirdi













Yaşanan ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun en flaş ekiplerinden biri olan Adana Demirspor transferin en çok ses getiren ekiplerinden birisi olmuştu. Bu sezon başında Rus golcü Artem Dyzuba'yı kadrosuna katarak tüm dünyada büyük bir ses getiren Adana Demirspor'un yaptığı bu hamle çok konuşulmuştu. Rus ekibi Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu sezon başında bonservis ücreti ödenmeden Adana Demirspor'a imza atan Artem Dyzuba'nın nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti ancak golcü oyuncunun Adana macerası pek hayal ettiği gibi geçmedi.Adana Demirspor ile olan sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda flaş bir şekilde fesheden Artem Dyzuba, Türkiye'den ayrılığının ardından ilk kez konuştu. Dyzuba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda; ' Öncelikle Adana Demirspor'da geçirdiğim süre boyunca yanımda olan başkan, yönetim ve teknik ekibe çok teşekkür ederim. Sözleşmemizi sakin bir şekilde karşılıklı olarak anlaşarak feshettik. Türkiye'de forma giymek oldukça ilginç bir deneyimdi. Şunu da söylemem gerekiyor Adana Demirspor'da futbol adına harika bir atmosfer vardı. Adana'da forma giymiş olmak çok mutluluk vericiydi. ' ifadelerini kullandı.