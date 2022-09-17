SPOR
17 Eylül 2022 - 22:08

Adana Demirspor farklı kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SPOR
17 Eylül 2022 - 22:08
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Adana Demirspor farklı kazandı!


1. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Onyekuru'nun yarım volesinde top üstten auta gitti.
22. dakikada Adana Demirsporlu savunma oyuncularından topu kapan Bünyamin Balcı, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yerden sert vurdu, top kale direğinin yanından auta gitti.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Belhanda'nın yerden pasında topla buluşan Onyekuru topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Yusuf Sarı'nın sert şutunu kaleci Boffin çelerek uzaklaştırdı.


47. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.
48. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında defansın uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bünyamin'in vuruşunda topu kaleci Ertaç kornere çeldi.
57. dakikada orta sahadan aldığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Wright'in dar açıdan şutunda kaleci Ertaç'tan seken topu defans uzaklaştırdı.
76. dakikada Svensson'un ara pasına hareketlenen Guldbrandsen, topu sürüp ceza sahasına girdi, hızlı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
84. dakikada hızlı kontraya kalkan Adana Demirspor'da orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombbalonga, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-3
90+1. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.



Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Gökdeniz Bayrakdar dk. 77), Güray Vural, Soner Aydoğdu, Fredy (Hakan Özmert dk. 77), Ghacha (Nakajima dk. 59 ?), Ndao (Cemali Sertel dk. 46), Luiz Adriano (Ufuk Akyol dk. 13), Wright
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Sam, Luyindama, Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Nuri Şahin

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitsky, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan İnler (Benjamin Stambouli dk. 63), Yusuf Sarı (Guldbrandsen dk. 63), Belhanda (Assombbalonga dk. 80), Emre Akbaba (Semih Güler dk. 43), Onyekuru (Akintola dk. 46)
Yedekler: Vedat Karakuş, Adburrahim Dursun, Bjarnason, İsmail Çokçalış, Dzyuba
Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Belhanda (dk. 1), Guldbrandsen (dk. 76), Assombbalonga (dk. 84) (Adana Demirspor)
Kırmızı kartlar: Soner Aydoğdu (dk. 7), Nakajima (dk. 59) (Antalyaspor), Rakitskyi (dk. 39) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Güray Vural (Antalyaspor), Rodrigues, Guldbrandsen, Assombbalonga (Adana Demirspor)

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