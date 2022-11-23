SPOR
23 Kasım 2022 - 13:00

Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir

Fenerbahçe'de bu sezon formasından bir hayli uzak kalan Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimali bir süredir konuşulurken Adana Demispor'un golcü oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

SPOR
23 Kasım 2022 - 13:00
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Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir


Spor Toto Süper Lig'de transferin son iki sezondur en flaş ekiplerinden biri olan Adana Demirspor'un Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde de oldukça iddialı hamlelere imza atması bekleniyor.

Adana ekibinde Başkan Murat Sancak ve Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında Dünya Kupası için liglere verilen arada Ocak ayında kadroya yapılması planlanan takviyeler hakkında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.



Forvet hattı için yerli bir oyuncu arayışında olduğunu söyleyen Vincenzo Montella'ya Murat Sancak sürpriz bir isim önerdi. Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun ismi ön plana çıkarken, İtalyan teknik adamın da bu isme onay verdiği öğrenildi.

Serdar Dursun Fenerbahçe Adana Demirspor transfer

Serdar Dursun transferi için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formasından bir hayli uzak kalan ve daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istediği bilinen Serdar Dursun'un Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Serdar Dursun transferi için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere hızlıca başlarken, yapılan ilk temasların olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Aynı zamanda golcü oyuncu Serdar Dursun'un da Adana Demirspor'a imza atmaya sıcak baktığı, Adana'da istediği performansa ulaşabileceğini düşündüğü iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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