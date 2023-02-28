Adana Demirspor Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı istiyor













Cimbom'un genç yıldızı Adana yolcusu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ara transfer tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken Adana ekibi Galatasaray’ın genç futbolcusuna talip oldu.Adana Demirspor’da Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın bir süredir Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı takip ettiği iddia edilirken, Mavi Şimşekler transfer için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.Galatasaray’ın 22 yaşındaki genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı kırmızılı ekipte bu sezon rezerv kadro ve A takımda toplamda 22 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda 7 gol ve 5 asistlik katkıyla oynamıştı. Adana Demirspor, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı ara transfer dönemi kapanmadan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı kırmızılı yönetime resmi teklifte bulunuyor. Galatasaray teknik heyeti de Zaniolo’nun da kadroya katılmasıyla birlikte daha az süre alması beklenen Barış Alper Yılmaz’ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.