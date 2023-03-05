Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine yalnızca saatler kalmışken transferde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız ismi Adana Demirspor'a imza atabilir. Bu sezon başından bu yana Beşiktaş adına büyük bir hayal kırıklığı olan Georges Kevin N'Koudou inişli çıkışlı form grafiğiyle zaman zaman taraftarların da tepkisini toplamıştı.
SPOR
05 Mart 2023 - 00:42
Adana Demirspor Georges Kevin N'Koudou'yu istiyor
Beşiktaş'ta takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelen Georges Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den teklif çıktı. Adana Demirspor, N'Koudou'yu ara transferde kadrosuna katmak istiyor.
SPOR
05 Mart 2023 - 00:42