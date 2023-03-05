SPOR
05 Mart 2023 - 00:42

Adana Demirspor Georges Kevin N'Koudou'yu istiyor

Beşiktaş'ta takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelen Georges Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den teklif çıktı. Adana Demirspor, N'Koudou'yu ara transferde kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
05 Mart 2023 - 00:42
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Adana Demirspor Georges Kevin N'Koudou'yu istiyor


Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine yalnızca saatler kalmışken transferde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız ismi Adana Demirspor'a imza atabilir.

Bu sezon başından bu yana Beşiktaş adına büyük bir hayal kırıklığı olan Georges Kevin N'Koudou inişli çıkışlı form grafiğiyle zaman zaman taraftarların da tepkisini toplamıştı. 



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N'Koudou için Süper Lig'den talip var

Geçtiğimiz günlerde oyuncusu hakkında konuşan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş bir türlü N'Koudou'dan istediği verimi alamadığını, sezonun geri kalanında oyuncusunu kadroda düşünmediğini söylemişti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir süredir Beşiktaşlı Georges Kevin N'Koudou'nun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken, iki ekip arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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