Adana Demirspor Georges Kevin N'Koudou'yu istiyor













N'Koudou için Süper Lig'den talip var

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine yalnızca saatler kalmışken transferde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız ismi Adana Demirspor'a imza atabilir. Bu sezon başından bu yana Beşiktaş adına büyük bir hayal kırıklığı olan Georges Kevin N'Koudou inişli çıkışlı form grafiğiyle zaman zaman taraftarların da tepkisini toplamıştı.Geçtiğimiz günlerde oyuncusu hakkında konuşan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş bir türlü N'Koudou'dan istediği verimi alamadığını, sezonun geri kalanında oyuncusunu kadroda düşünmediğini söylemişti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir süredir Beşiktaşlı Georges Kevin N'Koudou'nun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken, iki ekip arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.