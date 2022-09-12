Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi













55'

GOL! Adana Demirspor'da Badou Ndiaye takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

20. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ama top auta gitti.31. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç'ı aşamadı.35. dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez'in önünde kaldı. Gomez, Rakıtskyı'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.41. dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.46' Trabzonspor'da ilk yarıdan sarı kartı da bulunan Enis Bardhi ikinci yarıda yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.46' Konuk ekipte bir diğer sarı kartlı oyuncu Gbamin de yerini Marek Hamsik'le değişti.51' Adana Demirspor kalecisi Ertaç'ın hatasında gol şansı yakalayan Trezeguet, kaleciden sıyrılıp topu ağlarla buluşturmak istedi ama Ertaç ikinci hamlesiyle rakibine gol izni vermedi.62' Ev sahibinde Yusuf Sarı hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.72' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna savunmadan ileri çıkan Bartra ceza sahası içinde kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.85' Trabzonspor savunmasında Bartra'nın ardından Vitor Hugo'da sarı kart görüyor. Vitor, Gulbrandsen'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü: Yeni Adana: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues (dk. 16 Abdurrahim), Stambouli, N'Diaye, Emre, Yusuf, Belhanda, Onyekuru: Vedat, Semih, Bjarnason, Assombalonga, Akintola, İsmail, Guldbrandsen, Dzyuba, GökhanDirektör: Vincenzo Montella: Uğurcan, Larsen, Bartra, Victor Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Bardhi, Gomez: Muhammet, Siopis, Abdulkadir, Hamsik, Naci, Denswil, Yusuf, Doğucan, Emrehan, Lahtimi: Abdullah Avcı: Rodrigues (dk. 10) (Adana Demirspor), Bakasetas (dk.36 pen.) (Trabzonspor): Semih, Rakitskiy (Adana Demirspor), Gbamin, Bartra, Bardhi (Trabzonspor)