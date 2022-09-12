Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi

Maçtan dakikalar10. dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ama top auta gitti.31. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç'ı aşamadı.35. dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez'in önünde kaldı. Gomez, Rakıtskyı'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.36. dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-141. dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.45' İKİNCİ YARI BAŞLADI46' Trabzonspor'da ilk yarıdan sarı kartı da bulunan Enis Bardhi ikinci yarıda yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.46' Konuk ekipte bir diğer sarı kartlı oyuncu Gbamin de yerini Marek Hamsik'le değişti.51' Adana Demirspor kalecisi Ertaç'ın hatasında gol şansı yakalayan Trezeguet, kaleciden sıyrılıp topu ağlarla buluşturmak istedi ama Ertaç ikinci hamlesiyle rakibine gol izni vermedi.55' GOL! Adana Demirspor'da Badou Ndiaye takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.62' Ev sahibinde Yusuf Sarı hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.72' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna savunmadan ileri çıkan Bartra ceza sahası içinde kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.84' GOL! Trabzonspor Umut Bozok'la skoru eşitledi.85' Trabzonspor savunmasında Bartra'nın ardından Vitor Hugo'da sarı kart görüyor. Vitor, Gulbrandsen'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü90+4' GOL! Adana Demirspor uzatma anlarından Samet'le mücadelede bir kez daha öne geçti.90' MAÇ SONA ERDİStat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenAdana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues (dk. 16 Abdurrahim), Stambouli, N'Diaye, Emre, Yusuf, Belhanda, Onyekuru
Yedekler: Vedat, Semih, Bjarnason, Assombalonga, Akintola, İsmail, Guldbrandsen, Dzyuba, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo MontellaTrabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Victor Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Bardhi, Gomez
Yedekler: Muhammet, Siopis, Abdulkadir, Hamsik, Naci, Denswil, Yusuf, Doğucan, Emrehan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah AvcıGoller: Rodrigues (dk. 10) (Adana Demirspor), Bakasetas (dk.36 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Semih, Rakitskiy (Adana Demirspor), Gbamin, Bartra, Bardhi (Trabzonspor)55'GOL! Adana Demirspor'da Badou Ndiaye takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.