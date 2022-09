Adana Demirsporlu futbolculardan açıklama

Adana Demirspor, onuncu hafta evinde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, kulübün yeni transferleri Gökhan Töre ve Fransız oyuncusu Benjamin Stambouli antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Adana Demirspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu söyleyen Gökhan Töre, “Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma alışıp adapte olup sahada hem takıma eş zamanlı takım arkadaşlarıma destek olmak istiyorum” dedi.

“Bu camianın bir parçası olmak istiyorum”

Bir an önce sahada olup katkı vermek istediğini aktaran Gökhan Töre, "Çok büyük heyecanla geldim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle büyük bir camianın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarda bir bütün olmak istiyorum ve tanışmak istiyorum. İnşallah en yakın zaman formumu yakalayıp sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Elimden gelenin en iyisini yapacağım”

Adana Demirspor'da oldukça başarılı olmak istediğini belirten Gökhan Töre, "Başkan Murat Sancak, çok değerli bir insan. Ona çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Bana güvendiği inandığı ve bana bu şansı verdiği için. Başkan vekilimiz Metin Korkmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmek istemiyorum. Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiasına yapacağımda benim hiçbir şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın" sözlerini aktardı.

“Performansımızı yukarı çekebilmek için elimizden geleni yapacağız”

Lige iyi başladıklarını vurgusunu yapan Benjamin Stambouli, ”Gelişmek isteyen bir takim için böyle zorlu maçları atlatarak ve istediğiniz performansı vermeyerek bu puanları toplamak her an faydası oluyor. Sebebi de şu iyi performans gösteremediğiniz maçlarda kendine bir ayna çekerek, kendini geliştirmen gereken noktaları bilerek bakarak bunları geliştirebilirsin. O yüzden biz takım olarak yaptığımızın farkındayız. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden bunun için her gün çalışıyoruz. Performansımızı yukarı çekebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

“Şuan kesin olarak değilim”

Fiziksel ve oyun seviyesi olarak kesin olarak olmadığını söyleyen Stambouli, "En iyi şekilde yukarı taşıyabilmek için, her gün sıkı bir şekilde çalışmak ve takım arkadaşlarımız ile teknik heyetimizin desteğiyle en güzel performansı vermeye başlayacağım. Dediğim gibi şuan yüzde 100 olmasam da her gün adım adım ilerleyerek eskisine göre daha faydalı hissediyorum" dedi.

“Şampiyon takıma karşı oynamak her an motive eder”

Pazartesi günü Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan Stambouli, ”Şampiyon takıma karşı oynamak her an motive eder. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz kendi seviyemizi de kalitemizde göstereceğiz. Hem taraftarımızın önünde takımımızın kalitesini göstereceğiz bununla birlikte bizde bir şeyler olduğunu da herkese ispatlamak istiyoruz. Böyle maçlar sizlere her an motive eder. Geçen senede Trabzonspor hak ederek şampiyon olan bir takim. O yüzden hepimizi daha sık motive ediyor” ifadelerini kullandı.