GÜNDEM
29 Mart 2023 - 20:14

Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde deprem | AFAD açıkladı

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNDEM
29 Mart 2023 - 20:14
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Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde deprem | AFAD açıkladı


Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) dahil edilen bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 9,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.



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KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ KAHRAMANMARAŞ OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 19.47'de gerçekleşen 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Kahramanmaraş Göksun olarak duyurdu.

EDİTÖR
Abidin brt
Abidin brt
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