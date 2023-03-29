Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde deprem | AFAD açıkladı













Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) dahil edilen bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 9,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.afad depremBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 19.47'de gerçekleşen 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Kahramanmaraş Göksun olarak duyurdu.