Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar Hadise'nin paylaşımıyla ayyuka çıktı! Ekranları bırakmıştı: Son hali görenleri şaşırttı

1999 yılında Türkiye'de Miss Globe birinci, dünyada ise üçüncü olan Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca ve Serenay Sarıkaya gibi oyuncuların rol aldığı Adanalı dizisinde yer almıştı. Daha sonra Acı Hayat dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile beraber kameralar önüne çıkan güzel isim gözlerden uzakta bir hayat sürmektedir.
OYUNCULUĞU BIRAKTIEvlenmesinin ardından magazinlere hiç konu olmayan oyuncu, şarkıcı Hadise ile seneler sonra ortalarda göründü. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile beraber Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü hazırladı. Oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o kareler;