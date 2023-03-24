MAGAZİN
24 Mart 2023 - 19:00

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar Hadise'nin paylaşımıyla ayyuka çıktı! Ekranları bırakmıştı: Son hali görenleri şaşırttı

Gözden uzaklarda yaşamını sürdüren, bir zamanlar Adanalı, Huzur Sokağı ve Acı Hayat dizilerinde rol alan Selin Demiratar, şarkıcı Hadise tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Hadise, yakın dostu Seda Bakan ile Selin Demiratar için sürpriz doğum günü partisi yaptı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
24 Mart 2023 - 19:00
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Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar Hadise'nin paylaşımıyla ayyuka çıktı! Ekranları bırakmıştı: Son hali görenleri şaşırttı
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1999 yılında Türkiye'de Miss Globe birinci, dünyada ise üçüncü olan Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca ve Serenay Sarıkaya gibi oyuncuların rol aldığı Adanalı dizisinde yer almıştı. Daha sonra Acı Hayat dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile beraber kameralar önüne çıkan güzel isim gözlerden uzakta bir hayat sürmektedir.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Evlenmesinin ardından magazinlere hiç konu olmayan oyuncu, şarkıcı Hadise ile seneler sonra ortalarda göründü. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile beraber Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü hazırladı. Oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



İşte o kareler;

Selin Demiratar

Selin Demiratar

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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