Adanasporda hedef Mario Balotelli! Yüzde 85 Türkiyeye geliyor

Adana Demirspor’dan peş peşe güzel haberler geliyor. Younes Belhanda’nın sonrasında Mario Balotelli de Akdeniz ekibinin formasıyla kariyerine devam ediyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Daha bitmedi, son görüşmeyi yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Hayırlısıyla olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
“İki Deli Bir Arada” Kulüp Başkanı Sancak, sözlerine şu şekilde devam etti: Balotelli’nin parasının yarısı sponsorlar tarafından karşılanacak kimse merak etmesin. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz Balotelli’yi de yönetiriz şeklinde ifadeler kullandı.
Balotelli’nin Oynamadığı Dev Takım Kalmadı Balotelli, futbolculuk kariyerine İnter’de başlamasının ardından 2010 yılının başında gelecekteki en parlak kariyere sahip olacak olan yıldızlar arasında parmakla gösterilmekteydi. Manchester City, 2010 yaz aylarında Balotelli’yi 29 milyon euroya transfer etti. 2013 senesinde Milan’a 20 milyon euroya gitti. 1 sezonun ardından yine 20 milyon euroya Liverpool takımına transfer oldu. Bunun ardından Nice, Marsilya ve Brescia takımlarında forma giydi ve son olarak da İtalya alt lig takımları arasında yer alan Monza’da futbol kariyerini sürdürdü.