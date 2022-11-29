Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak içinde!













Aday memur ile normal memurun maaş farkı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmeli personellere kadro müjdesi veren Erdoğan’ın açıklaması sonrasında gözler 3+1 formülüne çevrildi. Açıklamalara göre, 3 yıl boyunca aynı kurumda çalışmayı sürdürenler direkt olarak 1 yıl boyunca aday memur olmaya hak kazanacaklar. Aday memur gerekli yeterlilikleri sağladıktan sonra kadrolu memur olabilecek. Böylelikle 4B’den 4A’ya kadro geçişi tamamlanacak. Aday memur açıklamasının ardından aday memurluk ile normal memurluk arasındaki farklar, maaşı ve diğer ayrıntılar merak edilmeye başlandı.Türkiye’deki 600 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi. Buna göre kadroya geçmek isteyen çalışanların aynı kurumda 3 yıl çalışmış olması gerekiyor. bu şart tamamlandıktan sonra önce aday memur, ardından da asil memur olarak kadroya alınacaklar. Bu kapsamda kadro düzenlemesinden toplam 424 bin kişi yararlanabilecek.Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde merak edilen detaylardan biri maaş konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda 3 yılını tamamlayan sözleşmelilerin hemen aday memurluğa geçiş yapabileceğini; henüz süreyi doldurmayanların ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerini ifade etti. Daha önceki kadro düzenlemesinde kapsam dışında kalan 227 bin kişinin ise süreleri tamamlanmış olacağı için direkt kadroya alınacaklarını ifade etti. Buna göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Aday memurluk ise akılları karıştıran nokta oldu. Düzenleme henüz çok yeni olduğu için aday memur ile normal memurun maaşlarında fark olacak mı bilinmiyor. Kimine göre fark olmayacağı savunulurken kimi ise adaylık ile asilliğin arasında statü farkı olması nedeniyle bu farkın maaşlara da yansıyacağını düşünüyor. Konuya ilişkin net bilgi sözleşmeliye kadro yasası çıktıktan sonra belli olacak.