Adaylık açıklamasında Meral Akşener'in o görüntüsü olay yarattı! Tek bir şartla kabul etmişti...













Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti. Dört saatten fazla süren Altılı Masa liderlerinin yaptığı toplantı neticesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinlik kazandı. Adaylığını ilan ederken Yunus Emre'den alıntılarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında İYİ Parti Lideri Meral Akşener de yer aldı. Akşener'in yüz ifadesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, tüm ülkenin beklediği sonucu duyurarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti. Bunun üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi önünde oldukça kalabalık bir topluluk bu haberi coşkuyla kutladı.