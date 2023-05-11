Adaylıktan çekileceği iddiaları gündem olan Sinan Oğan'dan tartışmalara son nokta!

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın 'geri çekilme' şüphesine yanıt olarak bir dizi açıklama yapıldı. Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Sinan Oğan, hakkında ortaya atılan 'adaylıktan çekilecek iddialarına net bir yanıt verdi.
SİNAN OĞAN'DAN 'ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK' İDDİALARINA YANIT
"Türkiye çocukları, sonuna kadar başladığımız mücadeleye devam edeceğiz. Artan provokasyon anlayışıyla seçimin son gününde sorun çıkmasını istemiyoruz. Onun için bu gece İstanbul'dayım. haber Türk kanalında olacağım. Katılımınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Yarın Ankara'da olacağız. Lütfen bizimki dışında herhangi bir beyana itibar etmeyiniz."