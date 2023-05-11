SİYASET
11 Mayıs 2023 - 22:34

Adaylıktan çekileceği iddiaları gündem olan Sinan Oğan'dan tartışmalara son nokta!

Muharrem İnce'nin adaylıktan geri çekilme kararı sonrasında ATA İttifakı başkan adayı Sinan Oğan, bir açıklama yaptı. Oğan, cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekileceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak tartışmayı sonlandırdı. Aynı zamanda Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu işarete eden yeni bir açıklama yayınladı.

SİYASET
11 Mayıs 2023 - 22:34
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Adaylıktan çekileceği iddiaları gündem olan Sinan Oğan'dan tartışmalara son nokta!


ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın 'geri çekilme' şüphesine yanıt olarak bir dizi açıklama yapıldı. Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Sinan Oğan, hakkında ortaya atılan 'adaylıktan çekilecek iddialarına net bir yanıt verdi.

SİNAN OĞAN'DAN 'ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK' İDDİALARINA YANIT

Adaylıktan çekileceği iddiaları gündem olan Sinan Oğan'dan tartışmalara son nokta

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Türkiye çocukları, sonuna kadar başladığımız mücadeleye devam edeceğiz. Artan provokasyon anlayışıyla seçimin son gününde sorun çıkmasını istemiyoruz. Onun için bu gece İstanbul'dayım. haber Türk kanalında olacağım. Katılımınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Yarın Ankara'da olacağız. Lütfen bizimki dışında herhangi bir beyana itibar etmeyiniz."

ÜMİT ÖZDAĞ: 'ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN"

Bu arada Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ da sosyal medya hesabı üzerinden Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilmeyeceğini belirterek, "Zafer yakın, meşale yakın." şeklinde cümleler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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