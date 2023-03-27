Adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan dikkat çeken ittifak açıklaması: 60-70 yıl sonra...







CUMHUR İTTİFAKINA YENİ PARTİ







İttifaklar arasındaki çatışmalar sürerken Cumhur İttifakına Yeniden Refah Partisi de katıldı. Peki Fatih Erbakan ittifak kararları ile ilgili neler söyledi? Bakın Cumhur İttifakına katılma sebepleri neymiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ittifaka katılmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, 60-70 sene sonra ülkede yine CHP zihniyetinin seçilmesine sebep oldukları ile ilgili bir suçlamayla karşı karşıya kalmak istemedikleri için Cumhur İttifakına katıldıklarını belirtti. Siyaset gündemindeki hareketlilik hız kesmeden devam ederken Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçip Cumhur İttifakı'na katılması olay olmuştu.Fatih Erbakan neden ittifaka katıldıklarını açıkladı. Fatih Erbakan şu açıklamaları yaptı; 'AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile prensiplerimiz konusunda anlaşmaya vardık. Mutabakat ve insanların sözleri bizim için esastır. Bu seçim sonrasında Meclise güçlü şekilde gireceğimizi biliyoruz. Ülkede 60-70 sene sonra tekrar CHP zihniyetinin seçilmesine sebep olduğumuz ile ilgili suçlanmak istemiyoruz. Aday olarak devam etsek bu ihtimal vardı. FETÖ'nün karşı bloğa destek olduğunu görmemiz de bu kararda etkili oldu. İktidarda kesinlikle görev almalıyız gibi bir ısrarımız yok. Millet İttifakını uzun zamandır eleştiriyoruz. Sosyal ve ideolojik olarak problem olacaklar. 50 senelik milliyetçi görüşümle Millet İttifakına katılmamız söz konusu değildir.'