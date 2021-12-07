Adeta dehşet saçtı! Terlikle kullandığı servisin frenine basamadı













Kocaeli’nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerinde terlikleriyle araç kullanan A.Y. isimli bir kişi servis minibüsü ile giderken, yol kenarındaki büfeye malzeme indirilen hafif ticari araca frene basamayınca çarptı.Gerçekleşen kazada çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklenirken aracına malzeme indiren Kartal Kubilay Y. ise iki araç arasında kaldı. Panik yaratan olayda kazayı gören kişiler hemen ihbarda bulunurken, olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal etti.Kazada yaralanan Kartal Kubilay Y.’ye , olay yerinde ilk müdahale yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kartal Kubilay'ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi.