Adı eski sevgilisiyle anılmaya başlayan güzel oyuncu sitem etti

Başarılı ve güzel oyuncu Büşra Develi geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi oyuncu Burak Deniz ile görüntülenmişti. Oyuncu Burak Deniz’in eski sevgilisi Büşra Develi için uzun süredir birlikte olduğu Didem Soydan’dan ayrıldığı iddia edilmişti. İlk açıklama güzel oyuncudan geldi
Günlerdir Büşra Develi ve Burak Deniz hakkında aşk iddiaları dönüyordu. İkilinin haberler çıktığında yalanlamaması iddiaları güçlendirmişti. Geçtiğimiz akşam basın muhabirleriyle sohbet eden güzel oyuncu çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu. Büşra Develi aşk iddiaları için :’Öyle bir şey yok aslında. Şans eseri karşılaştık planlı bir durumda yoktu. Karşılaştık bir kahve içelim dedik. Sonuçta geçmişte ikimizde birbirimizin hayatında bi yerlere sahip insanlardık. Arkadaşça bir kahve içildi. Konu biz anlayamadan evlilik iddialarına kadar gitti ama hiç öyle bir şey yok. Biraz nostalji biraz geçmişi yad etmekti. Bunun dışında başka bir konu söz konusu bile değil. Lütfen böyle haberler yaparak kısmetimi kapatmayın.’ Diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Açıklamasında ki samimiyet ve esprili dil herkesi güldürdü.