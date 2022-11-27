Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı! Acun Ilıcalı'ya öyle şeyler söyledi ki ortalık fena karışacak

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Hadise'nin o zamanlar Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı. İkilinin yasak aşkıyla ilgili elinde birçok belge bulundurduğunu söyleyen Serengil, canlı yayında yasak aşka dair konuşmaları paylaştı. Hadise ve Zarrab'ın konuşmasında Acun Ilıcalı'nın isminin geçmesi ise dikkat çekti.
HADİSE BAŞKA PROGRAMA GEÇMİŞTİReza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı gündem olan Hadise o zaman yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasından çıkartılarak O Ses Rap yarışmasına transfer edilmişti. Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı'nın yasak aşk iddialarından dolayı Hadise'yi başka programa aldığı konuşulmuştu.
"ACUN'UN KALIBINA TÜKÜREYİM"
Hadise ile Zarrab'ın ortaya çıkan konuşmalarda Acun Ilıcalı'nın isminin geçmesi dikkat çekti. Zarrab mesajda, "Acun'un kalıbına tüküreyim" yazarken Hadise'nin de "Sorma" sözleriyle karşılık verdiği iddia edildi.