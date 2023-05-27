Adım Farah dizisi reytingleri ikiye katlayacak! Kadın dizisinden bomba transfer: Kadronun yeni ismi oldu







O İSİM DİZİYE GELİYOR







Adım Farah dizisi, popüler oyuncu kadrosuna Behram karakteriyle ünlü bir ismi dahil ederek bomba bir transfer gerçekleştiriyor. Hayranların büyük ilgi gösterdiği Adım Farah'a katılacak ünlü oyuncunun kim olduğu henüz açıklanmadı. İzleyiciler, Çarşamba akşamları ekrana gelen Adım Farah dizisindeki bu yeni karakterle heyecan dolu bir hikayeye tanıklık edecek. Kadın dizisinin sevilen karakterinin transferiyle birlikte Adım Farah'a yeni bir soluk geleceği kesin. İzleyiciler, bu sürpriz transferle birlikte dizinin heyecanını daha da arttıracak olan bu ünlü oyuncunun performansını merakla bekliyor.Adım Farah dizisi sezon finali yapacak olan son bölümüne önemli bir transferle geliyor. Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman, Behnam karakteriyle Adım Farah'a katılıyor. Behnam, Kerimşah'ın öz babası olarak hikayede yer alacak. Dizinin son bölümünde Behnam ile Tahir arasında bir telefon konuşması gerçekleştiği belirtiliyor. Feyyaz Duman, daha önce Baraj dizisinde Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşmış ve en son Oğlum dizisinde rol almıştı. Kadın dizisinde ise Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşarak Arif karakterini canlandırmış ve izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Bu transferle birlikte Adım Farah dizisi, dikkat çekici bir final bölümüyle sezonu noktalayacak. Feyyaz Duman'ın Behnam karakteriyle diziye katılması, izleyicilere yeni bir dinamizm ve heyecan katacak. Diziye ait gelişmeleri ve final bölümünü izlemek için dizi yayınlandığı kanalın resmi kaynaklarını takip edebilirsiniz.