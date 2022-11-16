TEKNOLOJİ
16 Kasım 2022 - 16:38

Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama

e-Devlet'in sunduğu pek çok hizmetten biri olan mobil hat sorgulaması sayesinde bilginiz dışında adınıza cep telefonu aboneliği var olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. e-devlet üzerinden cep telefonu hattı sorgulaması nasıl yapılıyor? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevabına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

TEKNOLOJİ
16 Kasım 2022 - 16:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama


Bu hizmetle beraber bilginiz dahilinde olmayan hat kaydı yapıldığını tespit ederseniz hattı kapatabilirsiniz.

MOBİL HAT SORGULAMA İŞLEMİ

E-Devlet Kapısı Şifresi ve T.C. Kimlik numaranızla giriş yapmanızın sonrasında e-Hizmetler altından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu seçiniz. Bu kategorinin alt başlıkları altındaki "Mobil Hat Sorgulama " butonuna tıklayınız. E-devletteki işleminizi daha kısa sürede tamamlamak istiyorsanız; e-Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Mobil Hat Sorgula" yazın.



Her iki şekilde de işlem tamamlandıktan sonra mobil anketiniz başlar. Anket sürecinde açılan sayfada 3 farklı operatör; Sırasıyla Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone listeleniyor. Operatörlerin yanında kayıtlı bir hattınız olup olmadığı gösterilir. Varsa, sıra numarası da birleştirilmiş operatörün altındadır.

Aşağıdaki linkten hemen sorabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama

ADINIZA KAYITLI MOBİL HATLAR NASIL KAPATILIR?

Mobil Hat sorgulama sisteminde bilmeden açık bir hattı bulursanız, acele etmeyin ve hattın bağlı olduğu GSM operatörü ile iletişime geçin. GSM operatörleri durdurma talebinizi hızlı bir şekilde işleme koymalı ve şikayetinize yanıt vermelidir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Akbank'tan eski telefonunu getir indirimi yakala kampanyası! 5 bin TL değerinde indirim için şartlar belirlendi
Akbank'tan eski telefonunu getir indirimi yakala kampanyası! 5 bin TL değerinde indirim için şartlar belirlendi
Son Haberler
Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın...
Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü
Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü
Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat! Ticaret Bakanlığı 2500 personel alacak! KPSS puanı, başvuru şartları belli oldu
Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat! Ticaret Bakanlığı 2500 personel alacak!...
A101 17 Kasım 2022 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda neler var? A 101 indirimlerle büyük ses getirdi! Müşteriler kapış kapış edecek
A101 17 Kasım 2022 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda neler var?...
Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle kireç lekelerinden kurtulun
Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle...
Estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı! O kişiler için zehir zemberek sözler!
Estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı!...
Öğrenci belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet öğrenci belgesi sorgulama işlemleri
Öğrenci belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet öğrenci belgesi sorgulama...
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız...
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı...
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te...
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek...
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak...
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim...