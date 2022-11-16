Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama

Bu hizmetle beraber bilginiz dahilinde olmayan hat kaydı yapıldığını tespit ederseniz hattı kapatabilirsiniz.
MOBİL HAT SORGULAMA İŞLEMİE-Devlet Kapısı Şifresi ve T.C. Kimlik numaranızla giriş yapmanızın sonrasında e-Hizmetler altından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu seçiniz. Bu kategorinin alt başlıkları altındaki "Mobil Hat Sorgulama " butonuna tıklayınız. E-devletteki işleminizi daha kısa sürede tamamlamak istiyorsanız; e-Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Mobil Hat Sorgula" yazın.
Her iki şekilde de işlem tamamlandıktan sonra mobil anketiniz başlar. Anket sürecinde açılan sayfada 3 farklı operatör; Sırasıyla Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone listeleniyor. Operatörlerin yanında kayıtlı bir hattınız olup olmadığı gösterilir. Varsa, sıra numarası da birleştirilmiş operatörün altındadır. Aşağıdaki linkten hemen sorabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama