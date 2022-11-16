Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama







MOBİL HAT SORGULAMA İŞLEMİ







ADINIZA KAYITLI MOBİL HATLAR NASIL KAPATILIR?

Bu hizmetle beraber bilginiz dahilinde olmayan hat kaydı yapıldığını tespit ederseniz hattı kapatabilirsiniz.E-Devlet Kapısı Şifresi ve T.C. Kimlik numaranızla giriş yapmanızın sonrasında e-Hizmetler altından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu seçiniz. Bu kategorinin alt başlıkları altındaki "Mobil Hat Sorgulama " butonuna tıklayınız. E-devletteki işleminizi daha kısa sürede tamamlamak istiyorsanız; e-Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Mobil Hat Sorgula" yazın.Her iki şekilde de işlem tamamlandıktan sonra mobil anketiniz başlar. Anket sürecinde açılan sayfada 3 farklı operatör; Sırasıyla Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone listeleniyor. Operatörlerin yanında kayıtlı bir hattınız olup olmadığı gösterilir. Varsa, sıra numarası da birleştirilmiş operatörün altındadır. Aşağıdaki linkten hemen sorabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulamaMobil Hat sorgulama sisteminde bilmeden açık bir hattı bulursanız, acele etmeyin ve hattın bağlı olduğu GSM operatörü ile iletişime geçin. GSM operatörleri durdurma talebinizi hızlı bir şekilde işleme koymalı ve şikayetinize yanıt vermelidir.