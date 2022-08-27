YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 00:39

Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri

Telefon numarasını sık değiştirenlerin yanı sıra yıllardır aynı hat üzerinden devam eden binlerce vatandaş vardır. Fakat başkasının üzerine hat almanın kolay olması durumunda yaşanan sıkıntılar ise boy göstermeye başladı. Sizin adınıza açılan hatları öğrenmek için birçok yöntem vardır. Tehlikeni önüne geçmek adına hat sorgulama işlemleri internet arama motorunda popüler hale geldi. Adıma kayıtlı hatları nasıl öğrenirim? E-devlet üzerinden hat sorgulama? İşte detaylar...

YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 00:39
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Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri


Birçok insan üzerine kayıtlı olmayan hatları kullanmaya devam etse de bununla beraber gelecek olan tehlikeler ise göz korkutmaktadır. Özelikle kötü niyetli insanların kimlik bilgisi vermeden hat almasının önüne geçilmesi gerektiği gün geçtikçe gündeme gelmektedir. Kişinin haberi olmadan adına hat olmak kolay hale gelirken korkular da başladı. Herkes adına kayıtlı olan hatları araştırmaya başladı. İşte, TC kimlik numarası üzerine hat alımlarına dair detaylar haberimizde yer almaktadır

E-devlet üzerinden numara sorgulama

- Şifre ve TC kimlik numarası ile E-devlete giriş yapılır.



- Giriş sayfasında yer alan arama motoruna hat sorgulama ya da hat telefon numarası yazılır

- Karşınıza çıkan ekran da TC kimlik numaranıza kayıtlı olan tüm numaralar çıkar.

- Bilginiz dışında yer alan numaralarda görülür.

hat sorgulama

Haberiniz olmadan adınıza kayıtlı hatlar için suç duyurusu

……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(Şikayetçi): Ad-Soyad (T.C. Kimlik numarası)

                                                 Adres Bilgileri- İletişim Numarası

ŞÜPHELİ: 5********* nolu hattı kullanan kişi veya kişiler

SUÇ: Bilgim dışında adıma cep telefonu hattı açılması ve kullanılması

AÇIKLAMALAR: … isimli mobil operatörden, benim adıma 5********* numaralı hat açtırılmış ve halen kullanılmaktadır. Bu konu hakkında herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim dışında benim adıma hat açılması ile ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum.

HUKUKİ NEDENLER: Haberleşme ile ilgili mevzuat

TALEP : Rızam dışında, yukarıda bahsetmiş olduğum numara, ******* isimli operatörden adıma açtırılmış ve halen kullanılmaktadır. Bu hattın ne zaman ve kimin tarafından açıldığını ve hangi amaçla açıldığını bilmemekteyim. Bu kapsamda, konu hakkında gerekli araştırmanın yapılarak, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak TCK ve ilgili sair mevzuat gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

..…./……/2022

Ad-Soyad

İMZA

Yukarıda verilen matbu dilekçe örneğini, boş bırakılan kısımlara gerekli bilgileri doldurarak, ikametgahınızın bulunduğu Adliyeye giderek, Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına ıslak imzalı teslim edebilirsiniz. İlgili savcılıkta şikayet işlemleri başlatılmış olacaktır. Tazminat haklarınız saklı kalmaktadır.

Hat iptal etme

Adıma kayıtlı hat var ne yapmalıyım?

Kişinin adına kayıtlı farklı bir hattın olduğu öğrenildiğinde bilginiz dışında çıkarıldığının belirlenmesi halinde bağlı olan operatör ile iletişime geçilerek kapatma talebinde bulunulur.

Mobil hat sorgulama nasıl yapılır?

Mobil hat sorgulama yapmak isteyenler e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama bu link sayesinde kolayca sorgulama yapabilir.

Bir kişi üzerine kaç tane hat alabilir?

Tek kişi üzerine aynı operatör üzerinden 'ön ödemeli bireysel hat' sayısı TC vatandaşlarına 15 tane olurken yabancı uyruklulara ise bu sayı 3 ile sınırlandırılmıştır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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