Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri







E-devlet üzerinden numara sorgulama







Haberiniz olmadan adınıza kayıtlı hatlar için suç duyurusu

Adıma kayıtlı hat var ne yapmalıyım?

Mobil hat sorgulama nasıl yapılır?

Bir kişi üzerine kaç tane hat alabilir?

Birçok insan üzerine kayıtlı olmayan hatları kullanmaya devam etse de bununla beraber gelecek olan tehlikeler ise göz korkutmaktadır. Özelikle kötü niyetli insanların kimlik bilgisi vermeden hat almasının önüne geçilmesi gerektiği gün geçtikçe gündeme gelmektedir. Kişinin haberi olmadan adına hat olmak kolay hale gelirken korkular da başladı. Herkes adına kayıtlı olan hatları araştırmaya başladı. İşte, TC kimlik numarası üzerine hat alımlarına dair detaylar haberimizde yer almaktadır- Şifre ve TC kimlik numarası ile E-devlete giriş yapılır.- Giriş sayfasında yer alan arama motoruna hat sorgulama ya da hat telefon numarası yazılır - Karşınıza çıkan ekran da TC kimlik numaranıza kayıtlı olan tüm numaralar çıkar. - Bilginiz dışında yer alan numaralarda görülür.……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ(Şikayetçi): Ad-Soyad (T.C. Kimlik numarası) Adres Bilgileri- İletişim Numarası ŞÜPHELİ: 5********* nolu hattı kullanan kişi veya kişiler SUÇ: Bilgim dışında adıma cep telefonu hattı açılması ve kullanılması AÇIKLAMALAR: … isimli mobil operatörden, benim adıma 5********* numaralı hat açtırılmış ve halen kullanılmaktadır. Bu konu hakkında herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim dışında benim adıma hat açılması ile ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. HUKUKİ NEDENLER: Haberleşme ile ilgili mevzuat TALEP : Rızam dışında, yukarıda bahsetmiş olduğum numara, ******* isimli operatörden adıma açtırılmış ve halen kullanılmaktadır. Bu hattın ne zaman ve kimin tarafından açıldığını ve hangi amaçla açıldığını bilmemekteyim. Bu kapsamda, konu hakkında gerekli araştırmanın yapılarak, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak TCK ve ilgili sair mevzuat gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ..…./……/2022 Ad-Soyad İMZA Yukarıda verilen matbu dilekçe örneğini, boş bırakılan kısımlara gerekli bilgileri doldurarak, ikametgahınızın bulunduğu Adliyeye giderek, Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına ıslak imzalı teslim edebilirsiniz. İlgili savcılıkta şikayet işlemleri başlatılmış olacaktır. Tazminat haklarınız saklı kalmaktadır.Kişinin adına kayıtlı farklı bir hattın olduğu öğrenildiğinde bilginiz dışında çıkarıldığının belirlenmesi halinde bağlı olan operatör ile iletişime geçilerek kapatma talebinde bulunulur.Mobil hat sorgulama yapmak isteyenler e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama bu link sayesinde kolayca sorgulama yapabilir.Tek kişi üzerine aynı operatör üzerinden 'ön ödemeli bireysel hat' sayısı TC vatandaşlarına 15 tane olurken yabancı uyruklulara ise bu sayı 3 ile sınırlandırılmıştır.