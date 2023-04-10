Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! O paralar iade edilecek: e-Devlet'ten başvuran parasını geri alacak!







E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ







Son dönemlerde, AVM otoparklarına ödenen ücretler araç sahiplerinin büyük bir şikayet konusu haline geldi. Bazı AVM'lerin, ilk 3 saat ücretsiz olmasına rağmen sürücülerden bu ücreti aldığı belirtildi. Ancak, yapılan açıklamaya göre, bu ödenen ücretler geri alınabilir. Konuya ilişkin tüketicilerin haklarını korumak amacıyla, gerekli başvuruların yapılabileceği belirtildi.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde ilk 3 saati ücretsiz olan otoparkta kendisinden 60 TL istendiği için şikayetçi oldu. Ağaoğlu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara rağmen birçok AVM'nin ücret almaya devam ettiğini belirtti. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Ağaoğlu, AVM yönetiminin yanlış kararından döndüğünü ve 60 TL'nin iade edildiğini söyledi. Ağaoğlu, UKOME kararının açık olduğunu ve AVM'lerin bu kuralla uymaları gerektiğini ifade etti. Tüketicilere tavsiyesi ise E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları ve ilgili belediyelere şikayette bulunmalarıydı.