Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! Plakanızı hemen kontrol edin: Eğer böyleyse 1.671 TL ceza ödeyeceksiniz













ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERE YÜKLÜ CEZA VERİLECEK

KURALA UYMAYANLARA BİN 917 TL CEZA

Yönetmeliğe göre plakalarla ilgili tebligat yayımlandı ve uymayan araç sahiplerine 1917 TL ceza kesileceği açıklandı. Araç sahiplerinin sağlıklı sürüş deneyimi ve kazasız trafik sağlamak adına kurallar konulduğu ve herkesin bildiği bu trafik kurallarına yönelik cezaların caydırıcı olması amacıyla artırıldığı doğrulandı. Bu yıl yeniden değerleme yapılan düzenlemede araçların plakaları için de duyuru yapıldı.Devlet tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, trafik ve plaka ihlali cezaları önemli ölçüde artırılırken, sürücülerin konunun ayrıntılarına özellikle dikkat etmesi gerektiği kabul edildi. 2023 yılının tescil edilmesiyle birlikte trafik cezalarındaki artış miktarının da belirlendiği belirtilirken, yapılan açıklamada idari para cezalarının 2023 yılına göre yüzde 112,9 oranında artırıldığı kaydedildi.En çok ihlal edilen trafik kurallarından biri de emniyet kemeri takmamak olduğu ortaya çıkarken, emniyet kemeri takmayan sürücülerin 436 lira para cezası ile cezalandırıldığı kaydedildi. Ayrıca araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın da 951 lira para cezası uygulandı. Bir diğer ceza da yayaya yol vermek, yaya geçidinde yayaya yol vermeyenlere 1917 lira para cezası verileceği söylendi.Tüm bunlara ek olarak, cezadan kaçınmak için araç plakasının okunmasını imkansız hale getirenlerin son derece büyük bir ceza alacağı tespit edildi. Plakaların okunmasını engellemenin cezasının bin 617 TL olduğu vurgulandı.