Yönetmeliğe göre plakalarla ilgili tebligat yayımlandı ve uymayan araç sahiplerine 1917 TL ceza kesileceği açıklandı. Araç sahiplerinin sağlıklı sürüş deneyimi ve kazasız trafik sağlamak adına kurallar konulduğu ve herkesin bildiği bu trafik kurallarına yönelik cezaların caydırıcı olması amacıyla artırıldığı doğrulandı. Bu yıl yeniden değerleme yapılan düzenlemede araçların plakaları için de duyuru yapıldı.
YAŞAM
05 Nisan 2023 - 20:30
Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! Plakanızı hemen kontrol edin: Eğer böyleyse 1.671 TL ceza ödeyeceksiniz
Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! Plakalarınızı kontrol edin. Yürürlüğe göre araba plakalarında yapılan uyarıya uymayanlara yüklü miktar para cezası verilecek. Kurala uymayanlara ne kadar para cezası verilecek? İşte detaylar.
YAŞAM
05 Nisan 2023 - 20:30