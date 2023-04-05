YAŞAM
05 Nisan 2023 - 20:30

Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! Plakanızı hemen kontrol edin: Eğer böyleyse 1.671 TL ceza ödeyeceksiniz

Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! Plakalarınızı kontrol edin. Yürürlüğe göre araba plakalarında yapılan uyarıya uymayanlara yüklü miktar para cezası verilecek. Kurala uymayanlara ne kadar para cezası verilecek? İşte detaylar.

YAŞAM
05 Nisan 2023 - 20:30
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Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! Plakanızı hemen kontrol edin: Eğer böyleyse 1.671 TL ceza ödeyeceksiniz
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Yönetmeliğe göre plakalarla ilgili tebligat yayımlandı ve uymayan araç sahiplerine 1917 TL ceza kesileceği açıklandı.

Araç sahiplerinin sağlıklı sürüş deneyimi ve kazasız trafik sağlamak adına kurallar konulduğu ve herkesin bildiği bu trafik kurallarına yönelik cezaların caydırıcı olması amacıyla artırıldığı doğrulandı. Bu yıl yeniden değerleme yapılan düzenlemede araçların plakaları için de duyuru yapıldı.



trafik cezası

ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

Devlet tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, trafik ve plaka ihlali cezaları önemli ölçüde artırılırken, sürücülerin konunun ayrıntılarına özellikle dikkat etmesi gerektiği kabul edildi.

2023 yılının tescil edilmesiyle birlikte trafik cezalarındaki artış miktarının da belirlendiği belirtilirken, yapılan açıklamada idari para cezalarının 2023 yılına göre yüzde 112,9 oranında artırıldığı kaydedildi.

SÜRÜCÜLERE YÜKLÜ CEZA VERİLECEK

En çok ihlal edilen trafik kurallarından biri de emniyet kemeri takmamak olduğu ortaya çıkarken, emniyet kemeri takmayan sürücülerin 436 lira para cezası ile cezalandırıldığı kaydedildi. Ayrıca araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın da  951 lira para cezası uygulandı.

Bir diğer ceza da yayaya yol vermek, yaya geçidinde yayaya yol vermeyenlere 1917 lira para cezası verileceği söylendi.

KURALA UYMAYANLARA BİN 917 TL CEZA

Tüm bunlara ek olarak, cezadan kaçınmak için araç plakasının okunmasını imkansız hale getirenlerin son derece büyük bir ceza alacağı tespit edildi. Plakaların okunmasını engellemenin cezasının bin 617 TL olduğu vurgulandı.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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