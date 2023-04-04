Adına kayıtlı ev ve işyeri tapusu olanlar dikkat! O süreye başvuru yapılması zorunlu: Hakkınız elden gidebilir!

Müstakil ve hisseli tapu sahiplerini ilgilendirecek yeni bir haber geldi. Peki tapu sahiplerinin dikkate alması gereken o uyarılar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TAPU SAHİPLERİNİN DİKKATİNEMüstakil tapular taşınmaz malın tek kişiye ait olduğu tapu türüdür. Hisseli tapu türünde ise birçok kişinin taşınmaz üzerinde söz hakkı olması demektir. Hisseli tapularda hissedarların hepsinin ortak şekilde karar vermesi gerekir. Hisseli tapu sahipleri şufa hakkı vardır ve ön alım hakkı sunulur. Hisseli tapu sahiplerinde hakkı yer alan kişilerin ortak karar vermesi ile bütün tapu satılabilir ama bazı kurallar vardır.
Eğer bir ortağa bile haber verilmeden satış işlemi yapılırsa kişi karşı çıkarak iptal işlemlerini başlatabilir. Bu sebeple satın alan kişinin bütün hissedarlardan yazılı feragat alması gerekmektedir. Hissedarlara haber verilmeden satış işlemi başlatılırsa hissedar 3 ay içinde dava açma hakkını kazanır. Hisseli tapu için habersiz yapılan işlemler için 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı vardır, eğer bu süreç içerisinde dava açılmazsa ön alım hakkı da kaybedilir. Tapu sahiplerinin ön alım konusu ile ilgili başvurularını gününü geçirmeden yapmaları önem taşır.