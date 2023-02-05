Adına kayıtlı numarasından SMS gönderen bu bankalardan 50.000 TL alacak

QNB Finansbank, Yapı kredi
Bankası ve Akbank tarafından SMS ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilecek.
50000 TL'YE KADAR SMS İLE İHTİYAÇ KREDİSİ: QNB FİNANSBANK, YAPI KREDİ BANKASI VE AKBANK'DAN FAYDALANIN!
QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başvurularını gerçekleştirecek kişilere, SMS ile kredi verileceği açıklandı. Bu kampanyaya katılan kişiler, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve 36 ay vadeli ödemelerinden faydalanabilecek.
QNB FİNANSBANK'A SMS İLE NASIL BAŞVURULUR?
QNB Finansbank, bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, 5030 numarasına mesaj olarak TC kimlik numarasını göndererek başvuruda bulunmalarını istiyor. SMS ile kredi ödemelerinin gerçekleşmesinin ardından, kişilere düşük faiz oranlarıyla ödemeler yapılıyor.
YAPI KREDİ'YE SMS İLE NASIL BAŞVURULUR?
Yapı Kredi Bankası ise, 4411 numarasına mesaj olarak bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinin yazılarak başvuruda bulunulmasını istiyor.
AKBANK'A SMS İLE NASIL BAŞVURULUR?
Akbank ise, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi ödemesi vermesi durumunda müşterilerine veya 4425 numarasına mesaj olarak TC kimlik numarasını yazarak başvuruda bulunabilmesi durumunda kredi ödemesinin gerçekleştirilmesini sağlıyor.
VATANDAŞLARIN ACİL NAKİT İHTİYAÇLARI ÇÖZÜLÜYOR!
QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyalar, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılmış. SMS ile ödeme alabilecekleri bu kampanyalar, vatandaşların daha kolay ve hızlı şekilde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlıyor.