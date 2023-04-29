Adına kayıtlı su, elektrik, internet aboneliği olanlar dikkat! 10 Mayıs'a kadar süre verildi

Yapı kredi Bankası, müşterilerine özel yeni bir kampanya başlatıyor. Banka, 10 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, ekstrelerine göre 2 yeni otomatik fatura ödeme veya HGS talimatı veren müşterilere 30 TL, 4 yeni talimat için 80 TL, 6 yeni talimat için ise 150 TL değerinde Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, SMS yoluyla "TALİMAT" yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli TC kimlik numaralarını 4470'e göndermeleri yeterli olacak.
Sistemimizde kayıtlı olmayan cep telefonlarından yapılan katılım başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kampanya sadece sizin belirleyeceğiniz yeni fatura ve HGS talimatı için geçerlidir. Önceden tanımlanan talimatlar iptal edilerek yeniden tanımlanmaları durumunda kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kampanya süresince verilen her talimat için 11 Nisan – 10 Haziran 2023 tarihleri arasında ilgili fatura/faturaların en az bir defa otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir. Kampanya süresince verilen her talimat için, talimatın kampanya bitiminden itibaren 6 ay geçerli olması gerekmektedir. Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 15 Haziran 2023 tarihinde kredi veya banka kartınıza yansıtılacaktır. Puanların yansıması 2 iş günü kadar sürebilmektedir. Ödülü alabilmek için müşterinin ödülün verildiği tarihte en az bir kredi kartının veya banka kartının aktif olması gerekmektedir. Aynı abone numarası için birden fazla otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda bu talimatlardan sadece biri ödül kazanacaktır. Kampanya döneminden 6 ay öncesine kadar iptal edilen otomatik fatura ödeme talimatlarının kampanya döneminde yeniden tanımlanması durumunda ödül verilmeyecektir. Kampanya döneminde birinci derece yakını adına tanımlanmış olan fatura ödeme veya HGS talimatının iptal edilerek yeniden tanımlanması durumunda ödül verilmeyecektir. Kampanya kapsamında sadece cep telefonu faturası, doğalgaz, elektrik, su, internet ve HGS fatura ödeme talimatı verilecektir. Hızlı ödeme talimatları kampanya kapsamında ödüllendirilmeyecektir. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir ve maksimum 170 TL ödül kazanabilir. SMS gönderim ücreti, GSM operatörlerinin kendi tarifelerine göre belirlenir. Bu kampanya diğer kişisel kampanyalar ile birleştirilemez. Bu koşullara uymayan talimatlar için verilen puanlar, kampanya bitiminden altı ay sonra müşteriden tahsil edilecektir. Yapı Kredi Bankası A.Ş. dilediği zaman kampanyayı sonlandırma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kişisel verileriniz, kampanya koşullarına uyup uymadığınızın tespiti, takibi ve kampanya hakkında sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecektir.