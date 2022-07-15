Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti bambaşka biri oldu!













2,5 aylık sıkı programla Feyza Civelek'in muhteşem değişimi

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, bilindiği üzere Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolü paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' adlı dizide Lara karakterini oynamıştı. Daha sonra birçok projede yer alan Civelek, bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Güllerin Savaşı' isimli dizide de başarılı bir performans sergilemişti.Son 2,5 aydır sıkı bir diyete başlayan Feyza Civelek'in zayıflamak isterken bambaşka birine dönüşmesi görenleri şaşkına çevirdi. 78 kilodan 58 kiloya düşen Feyza'nın muhteşem değişimi olumlu yorumlara neden oldu.Daha önce 78 kilo olan ve son haliyle adından söz ettirmeye başlayan oyuncu Feyza Civelek, neredeyse bir deri bir kemik kaldı. 27 yaşındaki genç oyuncu verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşürken 2.5 ay süren diyet programıyla 58 kiloya kadar düştü.Hergün 1,5 sata yürüdüğünü ve sürekli sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen Feyza Civelek, 42 bedenden 34 bedene kadar indiğini ifade etti.Ünlüleri zayıflatmasıyla bilinen Şeyda Coşkun ile kampa giren ve son fit haliyle herkesi kendisine hayran bırakan Feyza Civelek, kısa süre içinde verdiği 21 kilo ile gündemden düşmemesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.