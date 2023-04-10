Adını Feriha Koydum'un psikopat Halil'iydi! Son hali ağızları açık bıraktı: Feriha böyle görse aşık olurdu!







UFUK TAN ALTUNKAYA SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI







Ufuk Tan Altunkaya yer aldığı dizide canlandırdığı Halil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki Ufuk Tan Altunkaya şu an ne yapıyor? İşte Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali!Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakteriyle adından söz ettiren ve birçok repliğiyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali merakla araştırılıyor. Altunkaya, dizide canlandırdığı Halil karakteriyle 'Halil'in geldi Feriha'm', 'Güler yüzlü gelinim', 'Kelebekleri severim, Allah'ın güzel mahlukları' gibi birçok farklı repliğiyle adından söz ettirmişti. Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini sosyal medyadan takip eden insanlar binlerce yorum yağdırıyor. Altunkaya, evlendi ve çocuğu oldu. Aynı zamanda televizyon ekranlarından uzak durmayı tercih eden Altunkaya tiyatro ile ilgileniyor ve yönetmenlik yapıyor. Büyük bir değişime uğrayan Altunkaya'nın son hali şu şekilde;