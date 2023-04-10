Ufuk Tan Altunkaya yer aldığı dizide canlandırdığı Halil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki Ufuk Tan Altunkaya şu an ne yapıyor? İşte Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali!
MAGAZİN
10 Nisan 2023 - 21:15
Adını Feriha Koydum'un psikopat Halil'iydi! Son hali ağızları açık bıraktı: Feriha böyle görse aşık olurdu!
Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakteriyle adından söz ettiren Ufuk Tan Altunkaya son haliyle herkesi şoke etti! Peki Ufuk Tan Altunkaya şu an ne yapıyor? Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
10 Nisan 2023 - 21:15