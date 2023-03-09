Adınıza hisseli tapu miras kaldıysa dikkat! Satış için önemli duyuru yapıldı!













Miras durumlarında yaşanan anlaşmazlıklara bakılarak miras payının kardeşe devri için noter onaylı sözleşmeye gerek olmadığı bilgisi verildi. Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar tapu satışı için çözüm önerileri sunuldu. Hisse sahiplerinin ortak karar verilmesiyle tapunun devri gerçekleşiyor. Hisseli tapu için gerekli öneriler haberimizde yer almaktadır.Tapu devri için avukata velaket verilirken hisseli tapu alınmasında Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenirken miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı sözleşmeyle yapılması yeterlidir. Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı sözleşme yapılması yeterli kabul görür. Tapuda hazır bulunmaları durumunda tapu devri işlemleri gerçekleştirilir tüm hissedarları temsil edilerek avukata vekalet verilerek mümkün olarak satış işlemi tamamlanır. Hisseli tapu devri için tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekir. Tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi ise hisseler olarak bölüşür.