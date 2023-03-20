Adıyaman'da 1,5 yaşındaki bebeğiyle sele kapılan hemşire Fatma Tekdal'dan acı haber!

Adıyaman'daki depremde evini kaybeden hemşire Fatma Tekdal, kentte meydana gelen sel felaketinde kızıyla birlikte sel sularına kapıldı. 2 aylık hamile olan ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra ile sele kapılan Fatma hemşirenin cansız bedeni Adıyaman'da bulundu. Ekip, başlattıkları arama kurtarma çalışmalarını küçük Zeynep Zümra için devam ettiriyor.
DRONLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR SIRASINDA TESPİT EDİLDİ
KALDIĞI KONTEYNER SELE KAPILMIŞTI
Adıyaman'ın depremin vurduğu Tut ilçesinde Salı gecesi başlayan şiddetli yağışlar sonrasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya'nın ailesinin dere kenarına bahçelerine koydukları konteyner sel sularına kapıldı. Konteynerden 8 kişi tek başına kurtarılırken, Selma Şarkaya ve Emine Şarkaya adlı 4 kişinin cesetleri akıntıda bulundu.
Fatma Tekdal ve henüz 1,5 yaşında olan kızı eynep Zümra Tekdal, çarşamba sabahı ortadan kaybolarak arandı ancak kendisine ulaşılamadı. Dalış ekipleri, asker, polis, AFAD, UMKE, Orman Hizmetleri, Devlet Su İşletmesi ve itfaiyeden oluşturulan 522 kişilik ekip, anne ve kızı bulmak için bu sabah da arama çalışmalarına devam ederken günlerdir kayıp olan hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı. Tekdal'ın cenazesi ambulansa alınaraj hastaneye kaldırılırken henüz bulunamayan küçük kızı arama çalışmaları devam ettiriliyor.