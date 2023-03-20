Adıyaman'da 1,5 yaşındaki bebeğiyle sele kapılan hemşire Fatma Tekdal'dan acı haber!







DRONLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR SIRASINDA TESPİT EDİLDİ





KALDIĞI KONTEYNER SELE KAPILMIŞTI











Adıyaman'daki depremde evini kaybeden hemşire Fatma Tekdal, kentte meydana gelen sel felaketinde kızıyla birlikte sel sularına kapıldı. 2 aylık hamile olan ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra ile sele kapılan Fatma hemşirenin cansız bedeni Adıyaman'da bulundu. Ekip, başlattıkları arama kurtarma çalışmalarını küçük Zeynep Zümra için devam ettiriyor.Felaketin altıncı gününde jandarma, polis ve AFAD ekipleri Tut İlçesi'ne bağlı Ömerova Deresinde ve çevresinde çalışma yaptı. Yapılan incelemede, Fatma Tekdar'ın cesedi, Türk askeri komuta timi tarafından 20 kilometre menzilde insansız hava aracıyla keşif sırasında Göksu Nehri'nin membasındaki bir kanalda bulundu. Drone tarafından tespiti yapılan esedin bulunduğu bölgeye Askeri Polis sualtı arama kurtarma ekibi, polis dalış ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi ve Tekdal'ın cesedi sudan çıkarıldı.Adıyaman'ın depremin vurduğu Tut ilçesinde Salı gecesi başlayan şiddetli yağışlar sonrasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya'nın ailesinin dere kenarına bahçelerine koydukları konteyner sel sularına kapıldı. Konteynerden 8 kişi tek başına kurtarılırken, Selma Şarkaya ve Emine Şarkaya adlı 4 kişinin cesetleri akıntıda bulundu.Fatma Tekdal ve henüz 1,5 yaşında olan kızı eynep Zümra Tekdal, çarşamba sabahı ortadan kaybolarak arandı ancak kendisine ulaşılamadı. Dalış ekipleri, asker, polis, AFAD, UMKE, Orman Hizmetleri, Devlet Su İşletmesi ve itfaiyeden oluşturulan 522 kişilik ekip, anne ve kızı bulmak için bu sabah da arama çalışmalarına devam ederken günlerdir kayıp olan hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı. Tekdal'ın cenazesi ambulansa alınaraj hastaneye kaldırılırken henüz bulunamayan küçük kızı arama çalışmaları devam ettiriliyor.