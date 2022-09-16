YAŞAM
16 Eylül 2022 - 15:48

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 15:48
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Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kahta Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Kaya yönetimindeki 46 ABN 375 plakasına sahip Toyota marka pikap, Kahta Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ömer Kaya (26) ve araçta bulunan Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (21) ve Asiye Karakaş (53) yaralandı. Yaralılar, olayın gerçekleştiği yere gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen müdahale sonrası Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sürücü Kaya'nın, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Türkoğlu

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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