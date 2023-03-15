GÜNDEM
15 Mart 2023 - 20:14

Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde can kaybı sayısı 14 oldu!

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda can aldı. Sel felaketinde Adıyaman'da 2 kişinin, Şanlıurfa'da ise 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanı Soylu, 5 kişinin seslde kaybolduğunu bildirirken arama çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

GÜNDEM
15 Mart 2023 - 20:14
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Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde can kaybı sayısı 14 oldu!
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Deprem felaketinde büyük yıkıma uğrayan Şanlıurfa ve Adıyaman, şimdi de sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Deprem bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışlardan vahim bir durum ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'DA 12 KİŞİ SEL NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde can kaybı sayısı 14 oldu

Şanlıurfa'nın Veysel Karani mahallesindeki Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katını su bastı. Arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda sel suları altında kalan evde 5 Suriye uyruklu kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Bu sırada 34 BAS 626 plakasına sahip bir araç Abide Köprülü kavşağında bulunan bir alt geçitten vinç yardımıyla kaldırıldı. Arabanın içinde iki ceset bulundu. Edinilen son bilgilere göre Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

ADIYAMAN'DA DA 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde can kaybı sayısı 14 oldu



Adıyaman'da şiddetli yağışlar bahçelerinde bulunan bir konteynerin sular altında kalması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kayıp iki kişi için başlatılan kurtarma çalışmaları devam ettiriliyor.

BAKAN SOYLU: TOPLAM 5 KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Süleyman Soylu, sel felaketiyle ilgili yaptığı bilgilendirmede, Bakanların bölgeye gelerek incelemelere başladığını belirterek toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve rama kurtarma çalışmaları toplam 3 noktada devam ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasının devamında Adıyaman'da 12, Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti. Beş sivili arama çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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