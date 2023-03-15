Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde can kaybı sayısı 14 oldu!







ŞANLIURFA'DA 12 KİŞİ SEL NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ





ADIYAMAN'DA DA 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!











BAKAN SOYLU: TOPLAM 5 KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Deprem felaketinde büyük yıkıma uğrayan Şanlıurfa ve Adıyaman, şimdi de sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Deprem bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışlardan vahim bir durum ortaya çıktı.Şanlıurfa'nın Veysel Karani mahallesindeki Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katını su bastı. Arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda sel suları altında kalan evde 5 Suriye uyruklu kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Bu sırada 34 BAS 626 plakasına sahip bir araç Abide Köprülü kavşağında bulunan bir alt geçitten vinç yardımıyla kaldırıldı. Arabanın içinde iki ceset bulundu. Edinilen son bilgilere göre Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.Adıyaman'da şiddetli yağışlar bahçelerinde bulunan bir konteynerin sular altında kalması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kayıp iki kişi için başlatılan kurtarma çalışmaları devam ettiriliyor.Süleyman Soylu, sel felaketiyle ilgili yaptığı bilgilendirmede, Bakanların bölgeye gelerek incelemelere başladığını belirterek toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve rama kurtarma çalışmaları toplam 3 noktada devam ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasının devamında Adıyaman'da 12, Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti. Beş sivili arama çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.