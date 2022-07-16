GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 18:21

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 adli tatil günleri ve görülecek davalar belli oldu

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ile ilgili oldu. Merak edilen konulardan biri de adli tatil devam ederken hangi davaların görüleceği ve hangi işlerin yapılacağı. Peki adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 18:21
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Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 adli tatil günleri ve görülecek davalar belli oldu


Her yıl adliyelerin belli zaman dilimlerinde adli tatile girdiği biliniyor. Peki adli tatiller ne zaman başlıyor? Adli Tatil Ne Zaman bitiyor? Adli tatil süresinde görülecek davalar hangileri? Adli tatil ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adli tatil ne zaman

Her sene adli tatilin 20 Temmuz günü başlayıp 31 Ağustos günü sona erdiği insanlar tarafından bilinmektedir. Adli tatil süresi 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda belirtilmiştir. Kanunun 102. maddesi gereğince adli tatiller her sene 20 Temmuz'da başlayarak 31 Ağustos'ta bitmektedir. Yeni adli yıl ise 1 Eylül günü başlar.' Adli tatil süresi boyunca adliyelerde görülen davalar ve yapılan işlerde kanun çerçevesinde belirlenmiştir.



Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor Tatilde Hangi Davalar Görülür

Adli tatilde hangi davalar görülür

Adli tatil 20 Temmuz günü başlayacak. Adli tatil her sene aynı tarihlerde başlayıp aynı tarihte bitiyor. Adli tatil sürecinde belli davalara bakılmaya devam edilir. Bu dava ve işler şu şekilde belirlenmiştir;

-İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve kanıtların tespit edilmesi gibi geçici koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması istekleri ve bunlara karşı yapılan itiraz ve diğer başvurular ile ilgili kararlar verilmesi,

-Çekişmeli olmayan yargı işlemleri

-Her türlü nafaka davaları ve soy bağı, velayet ve vesayet ile ilgili davalar

-İflas ve konkordato ve sermaye şirketleri ile kooperatif uzlaşma koşuluyla yeniden yapılandırılmasına karar verilen iş ve davalar

-Hizmet akdi ya da iş sözleşmesi nedeniyle işçiler tarafından açılan davalar

-Ticari defter kaybından dolayı kayıp belgesi alınması isteği ile kıymetli evrak kaybından doğan iptal işlemleri

-Tahkim hükümlerince mahkeme görev alanına giren davalar ve işler

-Adli tatilde yapılmasına karar verilmiş keşifler

-Kanun tarafından acil olduğu belirtilmiş ve taraflardan bir tanesinin isteği üzerine mahkemece acil görülmesine karar verilmiş dava ve işler

-Tarafların anlaşma sağlaması halinde ya da dava bir tarafın yokluğunda görülüyor ise hazır olan tarafın isteği üzerine yukarıdaki iş ve davalara bakılıp adli tatilden sonrasına bırakılabilmektedir.

-Adli tatil süresinde yukarıda belirtilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak açılan dava, karşı dava, istinaf, temyiz dilekçeleri ve bunlara alınan cevap dilekçelerinin ve dosya işlemden kaldırılmış davaların yenilenme dilekçelerinin verilmesi, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine ya da Yargıtay'a gönderilmesi işleri de yapılmaktadır.

-Belirtilen madde hükümleri bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanmaktadır.

-Aynı zamanda madde 104'te belirtildiği üzere adli tatile denk gelen dava ve işlerde belirtilen kanunun belirlediği sürenin bitmesi tatil zamanına denk gelirse bu süreler ayrı olarak bir karar verilmesine gerek olmadan adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta süreyle uzatılmış sayılmaktadır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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