YAŞAM
16 Eylül 2022 - 19:28

Adliye kavşağında şüpheli paket paniği

Gaziantep'te, adliye kavşağında yol ortasına bırakılan şüpheli paket korku ve paniğe kapı araladı. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 19:28
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Adliye kavşağında şüpheli paket paniği


Gaziantep Adliyesi kavşağına akşam saatlerine doğru bırakılan şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ekibi yollandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavşağı trafiğe kapatarak olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Şüpheli paket boş çıktı



Daha sonra olay mahaline gelen bomba imha ekipleri, şüpheli paketi kontrol ettikten sonra fünye ile patlattı. Yol ortasına bırakılan paket boş çıkarken, araç ve yaya trafiğine kapatılan kavşak tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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