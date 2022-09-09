MEDYA
09 Eylül 2022 - 14:23

Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı

Gündemden adını hiç sildirmeyen Adnan Oktay'ın 10 yaşındaki kız ile evlenmek istediğine dair anlaşma yaptığı dillere düştü. Dilek Çelikten'in 10 yaşındaki kızı S.M ile evlendirmek adına Oktay ile anlaşma yapıldığı iddiaları üzerine Çelikten savunmasını mahkemede yaptı. Dilek Çelikten hakkında arama kararı üzerine havalimanında yakalandı. İşte, Dilek Çelikten'in ifadesi haberimizde yer almaktadır

MEDYA
09 Eylül 2022 - 14:23
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Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı


Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında istinafın bozma kararı üzerine önceki gün yeniden yargılamaya başlanmıştı. Bugün ise Silivri Cezaevi girişinde devam eden duruşmanın önünde Dilek Çelikten'in savunmasının olduğu görüntülendi. Çelikten, 10 yaşındaki kızını Oktay ile evlendirmek istediği iddiaları ortaya atılırken Çelikten savunma geldi.

Dava da Adnan Oktay ile adı geçen firari sanık Dilek Çelikten bir süredir aranması yer alırken en son Bodrum Havalimanında yakalanarak savunmasını dile getirdi. Çelikten'in çıkan ses kayıtlarında Adnan Oktay hakkında bu adam ünlü ve çok zengin dediklerini kabul etmemesiyle bunların yasa dışı delil olduğunu belirtti. Çelikten, telefonunda ele geçirilen belgeler için de "Kabul etmiyorum, sonradan yerleştirilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.



Adnan Oktay

10 yaşındaki kız çocuğuna uygunsuz kıyafetlerin giydirilmesi üzerine mahkeme başkanı, sanık Dilek Çelikten'e '' Bu kıyafetler küçük kıza giydirilir mi'' soruna sanıktan ''giydirilir'' cevabı geldi.

Adnan Oktar'ın küçük kıza söyledikleri

Mahkemede Oktar'ın mağdur çocuk ve annesi ile ilgili kaydedilen ses ve görüntüler izletilmesi üzerine Adnan Oktar, mağdur için "bal kaymak, çok güzel bir kız" sözleri üzerine anneye soruldu. Sanık anne Dilek Çelikten, bilmiyorum bu sözler bana ve kızıma değil ifadelerini kullandı. 

Adnan Oktay'dan soruşturma

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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