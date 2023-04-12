Adnan Oktar ve 14 müridüne verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı!













TOPLAMDA 8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASI KESİLDİ

İstanbul Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişi için verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası hükmünü verdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli kararında, aralarında Adnan Oktar ile birlikte örgüt liderlerinden Alev Babuna ve Aylin Atmaca'nın yanı sıra Ayşegül Hüma Babuna,'nın da yer aldığı 14 sanık ile ilgili "örgüt yöneticiliği" ile beraber "cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarının dışında "eziyet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasından toplamda 8.658 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı, İstanbul Bölge Mahkemesi'ne bağlı Ceza Dairesi üyeleri tarafından incelemeye alındı. Ceza dairesi, 73'ü tutuklu olmak üzere 215 sanığı mahkum etti. 126'nın mağdur olrak yer aldığı davada, örgütün liderliğini yapan Adnan Oktar başta olmak üzere 14 sanık için toplamda 8.658 yıl hapis cezaso kararın temyiz talebinin reddi ile beraber karar onandı. Farklı oranlarda örgüt üyeleri ile suçlananlar, kararı doğruladı. Kararda Yargıtay'a giden yolun açık olduğu da belirtildi.