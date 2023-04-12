İstanbul Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişi için verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası hükmünü verdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli kararında, aralarında Adnan Oktar ile birlikte örgüt liderlerinden Alev Babuna ve Aylin Atmaca'nın yanı sıra Ayşegül Hüma Babuna,'nın da yer aldığı 14 sanık ile ilgili "örgüt yöneticiliği" ile beraber "cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarının dışında "eziyet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasından toplamda 8.658 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 16:21
Adnan Oktar ve 14 müridüne verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı!
Yargıtay, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında verilen 8 bin 658 yıllık hapis kararlarını onadı.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 16:21