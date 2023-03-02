Adresine doğalgaz faturası gelenlere duyuruldu! Faturanızda bu yazıyorsa indirim yapılacak







DOĞAL GAZDA İNDİRİM







Mart ayıyla beraber satış fiyatlarında indirime gidilirken faturalarda ise gözle görülür şekilde farklılık beklentisi oluştu. toptan satış fiyatlarında yüzde 20 sanayi kuruluşlarında ise %20,95 ve 26,12 arasında indirime gidildiği bilgisi verildi. BOTAŞ mesken doğalgazın ise tarifelerinde değişkenlik olmadığı bilgisi verildi.BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart ayında kullanılacak satış fiyatları 1000 metreküp doğal gaz için ödenecek tutar 2.080 TL, kademe bir için 7.124 TL 2. kademe için 11.850 TL ödeme yapılacağı belirtilirken doğal gazda fiyat tarifelerinin ise aylık hesaplandığı bilgisi verildi.