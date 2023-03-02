Finans
02 Mart 2023 - 23:00

Adresine doğalgaz faturası gelenlere duyuruldu! Faturanızda bu yazıyorsa indirim yapılacak

BOTAŞ internet sayfası üzerinden doğalgaz faturasında adı geçenlere müjdeli haber geldi. Mart ayına özel tarife tablosunu yayımlayarak elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatlarında indirime gidildiği duyuruldu. BOTAŞ mesken doğal gazlarda tarife değişikliği.

Finans
02 Mart 2023 - 23:00
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Adresine doğalgaz faturası gelenlere duyuruldu! Faturanızda bu yazıyorsa indirim yapılacak
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Mart ayıyla beraber satış fiyatlarında indirime gidilirken faturalarda ise gözle görülür şekilde farklılık beklentisi oluştu. toptan satış fiyatlarında yüzde 20 sanayi kuruluşlarında ise %20,95 ve 26,12 arasında indirime gidildiği bilgisi verildi. BOTAŞ mesken doğalgazın ise tarifelerinde değişkenlik olmadığı bilgisi verildi.

BOTAŞ indirimi

DOĞAL GAZDA İNDİRİM



BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart ayında kullanılacak satış fiyatları 1000 metreküp doğal gaz için ödenecek tutar 2.080 TL, kademe bir için 7.124 TL 2. kademe için 11.850 TL ödeme yapılacağı belirtilirken doğal gazda fiyat tarifelerinin ise aylık hesaplandığı bilgisi verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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