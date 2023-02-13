Adresini yaz fay hattı geçiyor mu öğren! Sorgulama ekranı açıldı: TC'niz ile hemen giriş yapın!







DEPREM FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI







Fay hattı sorgusu nasıl oluşturulur?

1- https://tdth.afad.gov.tr ​​adresinden e-Devlet bilgilerinizi eksiksiz yazın ve giriş yapın.

2- Karşınızdaki ekranda “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” göreceksiniz.

3- Sol üstteki Adres Talebi linkine tıklayın ve adresinizi seçin.





4- Çıkan ekrana İl ve ilçe bilgilerinin yanı sıra mahalle bilgisini yazın.





5- Şehir, semt, mahalle bilgilerini seçin, harita mahallenize yaklaşmaya başlayacaktır.





Merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen ve çevresindeki 10 ilde büyük yıkımlar meydana getirerek binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'nin fay hatlarını hangi bölge, eyalet ve ilçelerin kestiği sorusu gündeme geldi. AFAD ve MTA tarafından hazırlanan Deprem Fay Hatları Sorgu Haritası ile herkes kendi il ve ilçelerinin yanı sıra mahallesinden geçen fay hattını kolayca öğrenebiliyor.AFAD'dan alınan bilgiye göre yeni haritalar, en son kaynak parametreler, sismik kataloglar ve yeni nesil tekonoloji ile matematiksel alandaki modellerin dikkate alınarak detaylı verilerle oluşturulmuştu. Ayrıca önceki haritalardan farklı olarak “deprem bölgeleri” kavramı kaldırılmış ve deprem bölgelerinin yerine yer ivmesinin maksimum değeri gösterilmektedir.Sismik tehlike haritasının aslında bir risk haritasının olmadığı, risk haritası şeklinde olması için bu tehlike haritasında yer alan yapıların, depremin olduğu anda nüfusun etkisinin bilinmesi ve ekonomik etkisinin belirlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Hasar, Çevresel Hasar Bir depremi hesaplayın ve ortaya çıkan hasar ve kayıpları gösteren bir harita oluşturun. Yeni haritanın, kamu ve üniversite ortak çalışması kapsamında AFAD'a bağlı olan Ulusal Deprem Araştırma Programının (UDAP) desteklediği Türkiye'nin Deprem Tehlike Haritalarının yeniden güncellenme projesinin çerçevesinde üretildiği bildirildi. programda ayrıca Aacil durum toplama noktaları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Korkunç depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği ve sorduğu bir diğer nokta da deprem sonrası güvenli bir şekilde nerede toplanılacağı oldu. Vatandaşlar, deprem anında AFAD tarafından belirlenen acil toplanma alanlarını da bu sorgulama kartıyla öğrenebiliyor.AFAD ve MTA tarafından üretilen sürekli olarak güncelleme yapılan fay hattı haritalarına e-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabilmektedir. Bölgelerindeki deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşların TC kimlik numaraları ve şifreleri ile https://tdth.afad.gov.tr adresine giriş yaparak bölgelerinin koordinatları ve aynı zamanda adres bilgilerini girmeleri gerekmektedir.